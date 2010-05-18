Європа вирішила дати Україні 500 мільйонів євро кредиту

Європарламент схвалив сьогодні виділення Євросоюзом Україні позики на суму 500 мільйонів євро для подолання фінансової кризи.

"Я рішуче вітаю ухвалене сьогодні Європарламентом рішення про підтримку України за допомогою кредитної позики", - йдеться у заяві голови Європарламенту Єжи БУЗЄКА, що надійшла до РІА «Новости».

Як передає кореспондент УНІАН, Європарламент, зокрема, схвалив проект доповіді щодо надання Україні макрофінансової допомоги.

Для того, щоб Україна отримала ці гроші, необхідно також рішення Ради міністрів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу на суму 500 млн. євро, а також заявила про можливість надання ще 150 млн. євро, не використаних за попереднім рішенням про допомогу Україні від 2005 року.

Головною умовою отримання цих грошей є оновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.