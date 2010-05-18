Нацбанк вимагає, щоб в обмінниках брали євро

Національний банк України (НБУ) стурбований випадками відмови банків у проведенні валютообмінних операції з євро.

«Національний банк України на основі моніторингу стану готівкового валютного ринку України відзначає тенденцію щодо окремих необгрунтованих відмов з боку уповноважених банків, фінансових установ у здійсненні валютообмінних операцій з євро», - йдеться у телеграмі регулятора №13-121/2605-8318, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ наголошує, що відповідно до одержаних ліцензій на здійснення банківських операцій, у тому числі й валютообмінних, банки зобов`язані забезпечувати надання послуг клієнтам за тими операціями, які передбачені ліцензіями.

З метою збереження об`єктивних тенденцій на міжбанківському валютному ринку України Національний банк України вимагає від керівників банків забезпечити проведення валютообмінних операцій, як з купівлі, так і з продажу євро, і неухильно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, якими регламентується порядок здійснення цих операцій.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк ухвалив рішення про проведення сьогодні валютної інтервенції з купівлі євро за курсом 9,7 грн/євро.