Генпрокуратура засудила Тимошенко

Окружний адміністративний суд міста Києва 17 травня задовольнив позов Генеральної прокуратури України та визнав протиправним розпорядження уряду Юлії ТИМОШЕНКО, яким усупереч чинному законодавству передбачалося здійснення компенсації НАК "Нафтогаз України" за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, таким чином Окружний адміністративний суд столиці визнав обгрунтованими доводи Генеральної прокуратури стосовно незаконності розпорядження Кабінету міністрів від 11 березня 2009 року № 306-р „Деякі питання митного оформлення природного газу та проведення у 2009 році компенсації НАК „Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням”.