Спільні навчання ВМС України і ЧФ пройдуть на комп'ютерах

Наступні українсько-російські навчання «Фарватер миру» мають пройти у більш повному обсязі - за участі кораблів, морської авіації і підрозділів морської піхоти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник командуючого ВМС України з бойової підготовки контр-адмірал Віктор НОСЕНКО в Севастополі під час відкриття завершальної конференції з підготовки намічених на літо командно-штабних (комп`ютерних, без залучення сил і засобів) українсько-російських навчань «Фарватер миру–2010».

На думку В.НОСЕНКА, прийшов час відродити повноцінну участь сил флотів у двосторонніх навчаннях, які не проводилися вже кілька років.

«Командування Військово-морських сил України ставитиме це питання перед керівництвом Генерального штабу Збройних Сил і Міністерства оборони України. У перспективі ми плануємо створити об`єднаний штаб навчань, який керуватиме всіма силами в морі, в повітрі, на березі, і практично відпрацьовувати те, що сьогодні проводиться на папері і за допомогою комп`ютерів», - зазначив контр-адмірал.

Довідка УНІАН. Українсько-російські навчання «Фарватер миру» проводилися з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки і носили миротворчий характер.

У навчаннях брали участь кораблі, допоміжні судна, літаки і вертольоти морської авіації, підрозділи морської піхоти.

У 2003 році в навчаннях брали участь тільки по одному кораблю Чорноморського флоту РФ і ВМС України. Відтоді і до останнього часу навчання «Фарватер миру» не проводилися.