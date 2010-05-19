Ремонт Тернопільського замку потребує більше 1 млн. грн.

У Тернополі на реставрацію замку витратять 1 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління сім’ї, молоді та спорту міської ради Юрій ЮРИК, тендер на ремонтно-реставраційні роботи виграла фірма ВАТ «Тернопільбуд», яка представила найкращу пропозицію щодо оновлення архітектурної пам’ятки. За даними Ю.ЮРИКА, ремонтні роботи розпочнуться уже наступного тижня.

Вартість ремонтно-реставраційних робіт становить 1,127 млн. грн. «Передбачено відновити зовнішній вигляд замку відповідно до архітектурних традицій XVI-XVII століть, а також усунути аварійний стан будівлі», – розповів Ю.ЮРИК.

Тернопільський замок, збудований у XVI столітті, є пам’яткою архітектури національного значення. Попри неодноразові заяви міського голови Романа ЗАСТАВНОГО про намір облаштувати у замку РАГС або музей міста і пристосувати його для прийому офіційних делегацій, у стародавній споруді подовжує діяти школа греко-римської боротьби олімпійського резерву. А фасад замку із боку набережної Тернопільського ставу перебуває у жалюгідному стані.

Цього року Тернопіль святкуватиме 470-річчя з часу заснування міста.