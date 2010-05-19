«Київміськбуд» відкрив під заселення житловий будинок на Троєщині

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 15 травня відкрило під заселення житловий будинок по вул. Марини Цветаєвої, 9, у десятому мікрорайоні житлового масиву «Троєщина» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, загальна площа 22-поверхового житлового будинку становить 25,5 тис. кв. м. У будинку 298 квартир, з яких 109 однокімнатних, 80 двокімнатних, 109 трикімнатних. Біля будинку об лаштовані майданчики для відпочинку, дитячі і господарські майданчики, гостьова автостоянка.

Як зазначив голова правління – генеральний директор ВАТ «Домобудівний комбінат №4», що виступило генеральним підрядником будівництва, Сергій ТИМОШЕНКО, особливість цього будинку полягає в сполученні двох панельних секцій і однієї монолітно-каркасної. На перших двох поверхах монолітно-каркасної секції розташуються офісні приміщення і заклади соціально-побутового обслуговування.

«У цьому об`єкті сполучено індустріальне і індивідуальне. Індивідуальна монолітно-каркасна вставка і індустріальна серія. Таке не часто буває. І це зроблено цілком успішно. Тому будинок без будь-яких проблем витримає, щонайменше, 100 років активної експлуатації», - сказав голова правління - президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР у ході дня відкритих дверей компанії.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.