До Дня Києва буде битва стінка на стінку

До Дня Києва понад 500 представників клубів реконструкцій з України, Білорусі і Росії відтворять в «Парку Київська Русь» битву бугурт (стінка на стінку), багатирські бої, продемонструють життя у середньовічному таборі, традиції і атмосферу XIII сторіччя.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН автор проекту «Парк Київська Русь», президент благодійної організації «Слов`янський фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

«Ми не будемо жалкувати, що часи мужніх воїнів залишилися у минулому. Тому що день сьогоднішній – теж час для героїв. Хіба не геройство - залишатися вірним слову, державі, землі, на якій живемо? Дух стародавнього Києва завжди з нами. І Парк – місце, де цю силу можна відчути», - прокоментував ідею фестивалю В.ЯНЧЕНКО.

Зокрема, він зазначив, що в рамках травневої програми III Міжнародного фестивалю "Парк Київська Русь", присвяченій святкуванню Дня Києва, відбудуться дві події: 22-24 травня - фестиваль «Київська Русь ХIII ст.» і 29-30 травня - «День Києва».

За словами автора проекту, 22-24 травня гості Парку побачать баталії, засновані на історичних подіях, – битви русичів із кочівниками і європейськими завойовниками. На фестивалі можна буде дізнатися, як удосконалювалася зброя періоду Київської Русі, яку роль виконувала княжа кіннота в битвах і житті городян.

«Важливе створення атмосфери тієї епохи, яку ми називаємо початком нашої батьківщини, початком духовної свідомості і нашої державності. На фестиваль запрошені клуби історичних реконструкцій - це носії культури, традицій наших предків. Вони реконструюють побут, життя, одяг, демонструють техніку володіння бойовими мистецтвами. Вони відтворять баталії, які могли відбуватися за часів XIII століття, коли Київська Русь була розгромлена, князі між собою сварилися, але потім знаходили мудрість і мирилися. Ви побачите театралізовані вистави, про те, як жили наші пращури. Обіцяємо не просто європейський, а світовий рівень - позаздрить Голівуд», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Також він повідомив, що видовище заходу забезпечать спеціально запрошені каскадери.

«Ми відтворимо події, які формували стародавній Київ і слов`янські держави. Фестиваль – це міст між минулим і майбутнім, за допомогою якого ми можемо показати нашим дітям, як жили наші діди-прадіди, і нагадати всьому світу, що в Київській області зароджується культурна столиця східних слов`ян. Ми носії того багатства, яке неоціниме, і повинні зберегти традиції наших предків», - вважає В.ЯНЧЕНКО.

Також він повідомив, що 30 травня в «Парку Київська Русь» в театралізованій виставі буде відтворена історія виникнення Києва згідно з «Повестью временных лет».

Крім того, 29-30 травня у «Парку Київська Русь» свої музичні програми представлять 30 українських рок-груп.

Організатор рок-концерту в «Парку Київська Русь» Лариса БОЛДИРЄВА повідомила, що ідея провести в Парку рок-концерт виникла з метою залучення молоді до вивчення історії Русі.

«Як багато рок-груп в Україні невідомих, але гідних, які б могли про себе заявити! Тому ми вирішили залучити їх до заходу, допомогти талантам і допомогти Парку. Деякі групи вперше виступатимуть на такій сцені - і для них це честь. Багато груп з тих, що виступатимуть на фестивалі, вже завоювали свого глядача», - зазначила Л.БОЛДИРЄВА.

Також вона повідомила, що групи, запрошені на фестиваль «Парк Київська Русь» 29-30 травня, представляють різні рок-напрями. Зокрема, виступлять «Громадянин Топінамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Ренесанс», «Dionis» - всього 30 рок-груп.

У свою чергу, начальник Управління культури і туризму Київської облдержадміністрації Ігор ОСИПЕНКО зазначив, що «Парк Київська Русь» - «це єдиний проект, який не попросив у нас грошей».

«Якщо ми цей проект не зробимо, ми не поважатимемо себе і свою культуру. Буквально на завтра ми готуємо зустріч пана Володимира (ЯНЧЕНКА) з губернатором області. І постараємося підтримати цей проект. Ми хочемо зробити Київську область центром туризму, культурної спадщини. Думаємо, що цей проект буде на всі 100 відсотків підтриманий. Думаємо, з бюджету знайдемо кошти, всіляко допомагатимемо, щоб цей проект був на нашій київській землі», - сказав І.ОСИПЕНКО

Лідер ініціативи «Християнсько-патріотичний рух», заслужений лікар України Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ зазначив, що над ідеєю об`єднати Лівобережну і Правобережну Україну «замислювалися ще наші діди-прадіди, і ідея пошуку єднання у загальному корінні – саме та, яка може зробити Україну цілісною».

«Унікальна ідея, люди, захоплені суттю проекту, об`єднують нас. Наші предки замислювалися над ідеєю об`єднувального патріотизму. Сьогодні відбулася зміна влади. Ми бачимо Україну, в якій відбуваються ті політичні зміни, що деякою мірою нагадують часи 2004-2005 року. Що може бути інакше? Яка б ідея зробила Україну єдиною, цілісною? Київська Русь була, є і буде тим прикладом, коли наші предки жили разом, мали єдину родину, ідею, моральне здоров`я духу, душі і тіла», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у травні в «Парку Київська Русь» відбудуться ярмарок майстрів, майстер-класи з народних ремесел, народні ігри і забави, також можна буде відвідати середньовічний тир (традиційний лук, метання ножів та ін.).

Дістатися до «Парку Київська Русь» з Києва можна за 45 хвилин. У вихідні дні з 9.00 у напрямі “Парку Київська Русь” курсують автобуси від станції метро «Видубичи» (зупинка - дорога у напрямку до Обухова перед залізничним мостом). Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн. Вартість квитка у фестивальний день - 80 грн., дитячий квиток коштує 50 грн., для дітей до 7 років - безплатно.

У день Києва ціна дорослого квитка становить 60 грн., дитячий квиток коштуватиме 40 грн., для дітей до 7 років - безплатно.