ГПУ порушила кримінальну справу проти екс-посадовців МінЖКГ

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишніх посадовців Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ми порушили кримінальну справу відносно посадових осіб Міністерства ЖКГ за фактом халатності – це стаття 367 Кримінального кодексу, частина друга», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

За її словами, найближчим часом відбудеться колегія Генеральної прокуратури, під час якої буде поінформовано більш детально про результати перевірки використання бюджетних коштів.

«Буде колегія, як я обіцяла, буде багато справ», - додала Т.КОРНЯКОВА.