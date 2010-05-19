Укртелеком виставлять на продаж у серпні

ФДМУ планує оголосити у серпні конкурс з продажу 92,79% «Укртелекому»

Фонд державного майна планує у серпні цього року оголосити про проведення конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це йдеться у щомісячному пооб`єктному плані-графіку приватизації Фонду держмайна, оприлюдненому сьогодні у його офіційному виданні «Відомості приватизації».

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№ 1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячним пооб`єктним планом-графіком приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМУ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує в 2009 році продавати держпакет акцій «Укртелекому».

24 березня п.р. виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд держмайна цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акцій ВАТ «Укртелеком». При цьому, за його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії становитиме близько 7 млрд. грн.

За його оцінкою, капіталізація «Укртелекому» сьогодні становить 10 млрд. грн. В.РЯБЧЕНКО також відзначив, що фонд розраховує приватизувати 67-відсотковий пакет акцій компанії і залишити у держвласності блокуючий 25-відсотковий держпакет, проте остаточне рішення про розмір пакету, за словами в.о. голови ФДМУ, залишається за урядом.

В.РЯБЧЕНКО також не виключив можливість участі українських інвесторів у приватизації «Укртелекому».

За його словами, хоча на даний момент «Укртелеком» не готовий до продажу, проте ФДМУ проведе всю необхідну роботу, щоб підготувати його до приватизації.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу до Інтернету – більш як 800 тис. абонентів і послуги мобільного зв`язку – понад 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році виріс порівняно з 2008 р. на 2,9% і становив 8,4 млрд. грн.