Погода на завтра

20 травня в Україні буде тепло, йтимуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у четвер на всій території мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень на більшій частині території України короткочасні дощі, грози, у східній частині місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 8-13°, на узбережжі морів - до 16°; вдень - 18-23°; в Карпатах протягом доби - 3-8° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза; вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 18-23°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза; вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 20-22°.

19 травня температура води в Чорному морі - 13-18°, в Азовському морі - 19-20°, в Дніпрі біля Києва - 18°.