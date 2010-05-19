Рейтинг українських вузів

Напередодні вступної кампанії тижневик “Коментарі:” спільно з інформаційним агентством УНІАН презентували рейтинг ВНЗ за професійними напрямками. Мета опитування – показати, вихідців з яких вузів роботодавці частіше і охочіше наймають на роботу.

Презентація рейтингу відбулася сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Головна відмінність нашого рейтингу в тому, що ми вперше в Україні зробили рейтинг не просто вузів, а рейтинг вузів за спеціальностями”, – відзначив головний редактор тижневика “Коментарі:” Вадим ДЕНИСЕНКО.

Він зазначив, що рейтинг складено на основі анкетування менеджменту 100 провідних приватних компаній України, які займають лідерські позиції в різних галузях економіки (торгівля, телекомунікації, енергетика, фінансовий сектор, металургія, харчова промисловість та ін.). Їм було запропоновано визначити кращі виші країни, виходячи з власного досвіду роботи з випускниками.

Рейтинг ВНЗ структуровано за такими професійними напрямками як: виробництво, технічні спеціальності; економіка, фінанси; продажі; інформаційні технології; маркетинг, PR; юриспруденція; управління персоналом та ін.

В.ДЕНИСЕНКО розповів, що в ході дослідження було виявлено, що всі роботодавці відзначають дуже низьку грамотність випускників ВНЗ, низький (в кращому випадку – посередній) рівень знання іноземної мови (у першу чергу – англійської), і, фактично, необхідність “доучувати” випускника протягом 6-24 місяців, залежно від спеціальності. А найменше претензій у роботодавців викликають ІТ-фахівці, піарники та рекламщики.

За результатами усіх рейтингів був представлений зведений рейтинг, в якому на перше місце з достатньо високим відривом вийшов Київський національний університет ім. Т. Шевченка. До першої десятки також увійшли: Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, НТУУ “Київський політехнічний інститут”, Київський національний торгово-економічний університет, Національний авіаційний університет, Донецький національний університет, Одеський національний університет ім. І. Мечникова, НТУ “Харківський політехнічний інститут”, Донецький національний технічний університет.

Зокрема, кращим у галузях “виробництво і технічні спеціальності” та “інформаційні технології” став Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, в області економіки, фінансів і продажів лідирував Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, у сфері маркетингу, юриспруденції, управління персоналом і адміністративного персоналу пальму першості отримав Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

“Це достатньо універсальні вузи, які можуть пропонувати високу освіту фактично в усіх галузях економіки і яких потребують українські роботодавці”, – охарактеризував топ-десятку українських вишів В.ДЕНИСЕНКО.

Повний «Рейтинг ВНЗ України» буде надруковано в тижневику «Коментарі:» від 21 травня 2010 року.