У Севастополі відзначили День піонерії

Близько 10 тисяч севастопольських школярів та вихованців дитячо-юнацьких клубів відзначили театралізованою ходою 18-річчя від дня створення Спілки дитячих організацій міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході, що супроводжувався показовими виступами юних спортсменів, винахідників, представників дитячих самодіяльних художніх колективів, взяли участь учні, члени дитячих організацій міста, об`єднань дитячо-юнацьких клубів, центру дитячої науково-технічної творчості та дитячого туризму, Дитячої морської флотилії.

Вперше у колоні Гагарінського в місті Севастополі району йшли вихованці нещодавно створеного Військово-морського ліцею при Академії Військово-Морських Сил України імені П. С. Нахімова.

В урочистостях взяли участь голова міськради Севастополя Юрій ДОЙНИКОВ і заступник голови міської держадміністрації Ірина ЦОКУР.

Хода на честь річниці Спілки дитячих організацій міста 19 травня в Севастополі є традиційною, і в ній завжди беруть участь по кілька тисяч дітей. Усього ж Спілка дитячих організацій Севастополя нараховує понад 20 тисяч юних мешканців міста.