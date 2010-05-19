Шуфрич вилетів до Закарпаття

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ терміново вилетів до Закарпаття через підтоплення, викликані в регіоні інтенсивними опадами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

За даними міністерства, інтенсивні опади у Закарпатті призвели до формування максимального рівня води на річках Тиса, Латориця, Боржава, Уж, Стара. В результаті цього підтоплено дворогосподарства, присадибні ділянки та сільськогосподарські угіддя в Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, Виноградівському, Іршавському, Хустському та Перечинському районах.