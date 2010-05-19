У валютника викрали з машини понад 100 тис. грн.

Повідомлення з Хмельницького

У Хмельницькому невідома особа викрала в автомобілі торговця валютою 106 тис. грн. Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, випадок стався сьогодні на вулиці Західно-окружній. Наразі порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України, за фактом крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому.

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