У валютника викрали з машини понад 100 тис. грн.
22:20, 19 травня 2010Суспільство
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Повідомлення з Хмельницького
У Хмельницькому невідома особа викрала в автомобілі торговця валютою 106 тис. грн.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, випадок стався сьогодні на вулиці Західно-окружній.
Наразі порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України, за фактом крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому.
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