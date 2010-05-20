Азаров: скажемо прямо - гроші є

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України не розраховує на підтримку Національного банку України у питанні здешевлення кредитів для добудови житла зі ступенем готовності понад 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир ЯЦУБА після наради забудовників і банкірів на чолі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, на якій планувалося виробити механізми добудови в поточному році об`єктів зі ступенем готовності понад 70%.

«На жаль, мене не задовольнив виступ голови Національного банку ... Конкретної відповіді щодо здешевлення кредитів я не отримав. Тому питання відкрите. Я не бачу розуміння з боку СТЕЛЬМАХА», - сказав В.ЯЦУБА.

Він зазначив, що міністерство має намір працювати «конкретно через губернаторів з філіями комерційних банків, щоб знайти тих людей, які візьмуться за порятунок житлової програми України».

Міністр у ході наради звернувся з проханням до комерційних банків і НБУ знизити процентні ставки за кредитами для забудовників з позитивною кредитною історією. «Тим, хто не має позитивної кредитної історії, міністерство допомагати не буде», - додав він.

В.ЯЦУБА зазначив, що відбором забудовників із позитивною кредитною історією будуть займатися асоціації будівників, будівельна палата та інші громадські організації будівельної галузі.

Раніше голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ у ході виступу на нараді зазначив, що питання здешевлення кредитів для населення перебуває в руках місцевої влади. «Хто бере кредити, будь ласка, знизьте йому оплату податку на зарплату на 5-7%. Це буде реальна знижка», - пояснив він. При цьому голова НБУ зазначив, що значну частку у вартості квартир на первинному ринку становить податок на додану вартість.

За словами В.СТЕЛЬМАХА, якщо у комерційних банків високі ставки на кредитування забудовників, то можна працювати з державними банками. «Це питання може потягнути тільки «Ощадбанк», - додав він.

За даними Мінрегіонбуду, на сьогодні в Україні налічується 459 об`єктів на 50 тис. квартир зі ступенем готовності понад 70%, на добудову яких необхідно 5 млрд. грн.

Прем`єр-міністр М.АЗАРОВ зазначив, що 5 млрд. грн. - цифра посильна. «Таку цифру ми можемо знайти. Скажемо прямо - гроші є», - заявив він, уточнивши, що маються на увазі кошти з бюджету, державного іпотечної установи і комерційних банків.