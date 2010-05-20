Азаров обурений діями металургів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обурений фактами підвищення металургійними підприємствами цін на продукцію на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, своє обурення він висловив учора, коментуючи озвучену під час наради, присвяченої виробленню механізмів добудови цього року об`єктів зі ступенем готовності більше 70%, інформацію про факти підвищення ціни на метпродукцію.

«Ми металістам поставили обмеження. Ми їм дали дешевий газ, а ви, друзі, на внутрішньому ринку ціни не підвищуйте – ми підписали договори. Звідки такі ціни взялися?», - жорстко заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості на другий квартал цього року.

Восени 2008 року Кабмін і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

В рамках меморандуму Кабмін постановою №925 від 14 жовтня 2008 року ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була прийнята на період до 1 січня 2009 року, а потім щокварталу продовжувалася.