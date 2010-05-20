Янукович їде на Луганщину
07:27, 20 травня 2010Суспільство
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у четвер, 20 травня здійснить робочу поїздку на Луганщину.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.
За даними ОДА, президент візьме участь у розширеному засіданні регіонального комітету з економічних реформ.
Також очікується, що В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом будівництва об`їзної дороги навколо міста Луганська (об`єкт фінансується з держбюджету), а також візьме участь у церемоніях відкриття "Палацу щастя" і пам`ятника Володимирові Далю на території Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.
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