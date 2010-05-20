Євро на міжбанку пішло вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9205/7,9265 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2575/0,2577 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,8035/9,8150 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2379/1,2381 дол./євро (середа, 19 травня, – 1,2191/1,2193 дол./євро).

У середу, 19 травня, Національний банк України вийшов на ринок з придбанням американської валюти за курсом 7,9250 грн./дол., а також європейської валюти за курсом 9,70 грн./євро.