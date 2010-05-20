Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 19 травня, повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився відучора на 1,1% і сьогодні становить 9,65 грн./євро, курс продажу – на 0,6%, до 9,86 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,52-9,75 грн./євро, з продажу – в межах 9,80-9,94 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 19 травня підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2528 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,2% – до 0,2611 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,94 грн./долл. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1,4% відучора і сьогодні становить 9,69 грн./євро, курс продажу – на 0,7%, до 9,84 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,56-9,75 грн./євро, з продажу – в межах 9,80-9,90 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці підвищився на 0,5% порівняно з 19 травня і сьогодні становить 0,2527 грн./рубль, курс продажу без змін – 0,2615 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2575 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2680 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,84/7,94 грн., євро – 9,35/9,70 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,945 грн., євро – 9,55/9,75 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,898/7,94 грн., євро – 9,65/9,95 грн., рубль – 0,2550/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 травня, становить: гривні до долара США – 7,9257, до євро – 9,724834, до російського рубля – 0,25821.