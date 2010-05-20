Нафтогаз, Газпром та німецький Рургаз завтра проведуть зустріч у Берліні

У п’ятницю, 21 травня, в Берліні відбудеться зустріч між високими представниками НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпрому", за участю "Єврогазу" і німецького концерну "Еон Рургаз".

За інформацією "Німецької хвилі", буде підписано важливі документи.

Як стало відомо кореспонденту "Німецької хвилі" у Берліні, на цю п’ятницю заплановано підписати меморандум "Про взаєморозуміння" між Європейським союзом газової промисловості (Eurogas) і "Нафтогазом України". Також має бути підписано двосторонню угоду про співпрацю між "Російським газовим союзом" і "Національним газовим союзом України".

З України до Берліна має приїхати глава "Нафтогазу", президент "Національного газового союзу України" Євген БАКУЛІН. Росія буде представлена президентом "Російського газового союзу" Валерієм ЯЗЄВИМ. У німецькому енергетичному концерні "ЕОН Рургаз" (E.on Ruhrgas ) "Німецькій хвилі" також підтвердили свою участь в зустрічі.

Обговорення і підписання документів відбудеться в межах 5-ої міжнародної конференції "Енергетичний діалог. Росія - Європейський Союз: газовий аспект". Найважливішою темою конференції стане обговорення питань про нові міжнародні правила торгівлі газом і його транспортування. Крім того, розглядатимуть питання створення об`єднаного європейського енергетичного і газового ринку. Зустріч почнеться з виступу Є.БАКУЛІНА про транзитний потенціал України, а закінчиться підписанням вищезгаданих документів.

Напередодні речник МЗС повідомив на брифінгу, що не виключається створення спільного підприємства на базі "Нафтогазу України" та "Газпрому". Раніше в Києві перебував з візитом Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, до його делегації входив і глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР. За однією з версій, оприлюднених українськими ЗМІ, під час цього візиту планувалось підписати угоду про об`єднання енергоконцернів двох держав. Цього, однак, в Києві не сталося, відзначає “Німецька хвиля”.