У Кіровограді «замінували» банк
18:28, 20 травня 2010Суспільство
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Міліція шукає автора повідомлення
Сьогодні у Кіровограді правоохоронці та рятувальники шукали вибухівку в одному з банківських приміщень у центрі міста.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС в області, рятувальники виїжджали на місце події у зв’язку із загрозою терористичного акту.
За інформацією джерела у правоохоронних органах, у післяобідній час до чергового відділення УМВС зателефонував невідомий і попередив про те, що має намір підірвати приміщення банку.
Під час обшуку з офісу були евакуйовані персонал і відвідувачі банку, оточена територія будинку. Інформація про вибухівку не підтвердилась. Зараз міліція розшукує автора повідомлення.
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