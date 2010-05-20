Фінансові ринки охопила криза довіри

Світові фінансові ринки вкрила друга чергова хвиля кризи довіри. Так прокоментувала УНІАН зниження, що спостерігається останнім часом на українському і світових фондових ринках, начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, інвестори насторожилися з приводу того, як розв`язуватимуться проблеми з держборгом європейських країн. «А оскільки держборг нерозривно пов`язаний з банківською системою, яка тримає у себе на балансі переважну частину державних облігацій низки європейських країн, є побоювання, що європейські банки зіткнуться з величезними проблемами найближчим часом», - відзначила аналітик. Крім того, за її словами, у інвесторів ще свіжі в пам`яті спогади, пов`язані з банкрутством Lehman Brothers.

На думку О.ЄВДОЧЕНКО, для стабілізації ситуації на ринках має настати якась ясність щодо того, як європейський уряд має намір діяти в нинішній ситуації.

Кажучи про зниження на фондових ринках, аналітик відзначила, що загалом, починаючи з кінця квітня, коли індекс «Української біржі» - UX досяг своїх максимальних значень, поточні втрати з індексу становлять 36% .

Водночас американський S&P 500 за той самий проміжок часу впав на 10%, японський Nikkei 225 – на 12%, китайський Shanghai Comp – на 19%, російський ММВБ – на 16%, німецький DAX – на 8%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 20 травня, впав на 10,76% – до 685,48 пунктів, індекс «Української біржі» за підсумками сьогоднішніх торгів впав на 11,62% – до 1643,45 пунктів.