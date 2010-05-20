Томенко: держпрограма розвитку не передбачає підтримки української мови

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що в Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2010 рік жодного разу не згадується необхідність розвитку та підтримки української мови та української культури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Коментуючи сьогоднішній розгляд парламентом та прийняття «Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» М.ТОМЕНКО відзначив, що в ній було враховано цілу низку його поправок в частині гуманітарного розвитку країни на наступний рік.

Водночас, М.ТОМЕНКО зазначив, що коаліцією так і не було підтримано його ключові пропозиції щодо «забезпечення розвитку української культури», «забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України», «виконання Державної програми розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки та розробка нової стратегічної програми функціонування державної мови».

«Насправді парадокс полягає в тому, що Програма залишилася без жодної згадки про підтримку української мови та української культури, натомість, розписані заходи, що стосуються підтримки мов національних меншин», - наголосив М.ТОМЕНКО. Ще сумнішим, на його думку, є те, що «частина моїх поправок, які були відхилені коаліцією та урядом, – це дослівне цитування статті 10 Конституції України, яка зобов’язує владу забезпечувати розвиток української мови».