Цушко відкриє у Києві мережу громадських приймалень

У Міністерстві економіки України планується створити громадські приймальні з метою вивчення проблемних питань та врахування громадської думки щодо ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки, про це міністр економіки Василь ЦУШКО заявив під час спільного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації та Мінекономіки.

З цією ж метою планується проводити разом з Київською міською та районними у місті Києві державними адміністраціями спільні прийоми громадян у районах столиці.

У Мінекономіки обіцяють, що на підставі матеріалів аналізу роботи громадських приймалень для жителів міста Києва, який щомісячно здійснюватиметься департаментом регіонального розвитку Міністерства економіки, буде підготовлено пропозицій щодо вирішення проблемних питань, порушених мешканцями столиці.

Також В.ЦУШКО має намір закріпити керівний склад Мінекономіки за відповідними районами міста Києва та житлово-експлуатаційними конторами столиці з метою сприяти ефективному соціально-економічному розвитку столиці.

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС схвально оцінив пропозиції Міністерства та висловив готовність працювати в такому форматі, зазначається у повідомленні прес-службі Мінекономіки.