НБУ пролонгував більше половини кредитів рефінансування

Національний банк України (НБУ) в I кварталі ц.р. пролонгував більш як половину кредитів рефінансування.

Як повідомляється в монетарному огляді, обнародуваному на сайті Нацбанку, сума пролонгації рефінансування за січень-березень ц.р. становить 37,9 млрд. грн., а відповідно до балансу НБУ, станом на 1 січня 2010 р., кредити банкам та іншим позичальникам становили 73,964 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій з рефінансування Нацбанком комерційних банків у січні-березні ц.р. становив 3,4 млрд. грн.

Зокрема, в січні ц.р. стабілізаційні кредити одержали шість банків на загальну суму 1,360 млрд. грн., у лютому - чотири банки на 1,126 млрд. грн. У березні стабкредити не надавалися.

Нацбанк також надавав кредити комерційним банкам для фінансування заходів, пов`язаних з підготовкою і проведенням Євро-2012. Так, у лютому було надано кредит одному банку на суму 427,45 млн. грн., у березні – одному банку на 460,18 млн. грн.