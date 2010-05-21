Посол ФРН підтримує створення Інституту Чорного моря

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ і Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ підтримують ідею створення в Севастополі Європейського інституту з проблем Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, тема створення в місті такої наукової установи обговорювалася з-поміж інших під час протокольної зустрічі в Севастополі.

Як повідомив В.САРАТОВ, нині обговорюється питання про створення в Севастополі Європейського інституту з проблем Чорного моря. Г.ГАЙМЗЬОТ, торкаючись питання співпраці з Севастополем у сфері науки, відзначив, що Європейський інститут проблем Чорного моря, створення якого планується в місті, «буде не суто науковий центр, а європейський центр підготовки кадрів, і нагадуватиме європейські коледжі, які вже існують у Європі». За його словами, «основні акценти інституту стосуватимуться проблем Чорного моря і країн, розташованих у цьому басейні, для того, щоб виразніше окреслити центральне положення Криму в басейні Чорного моря, для того, щоб донести це до відома Європи». Як додав дипломат, «питання вже обговорюється і з урядом, і з Міністерством закордонних справ у Києві. Багато питань потрібно з`ясувати і в рамках Європейського Союзу. Існує ідея підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проекту».

Голова міста на зустрічі також заявив, що керівництво Севастополя має намір створити всі необхідні умови для приходу інвестицій з метою подальшого розвитку міста за найрізноманітнішими напрямами. Посол, у свою чергу, наголосив, «що «все має ґрунтуватися на економічному співробітництві і на інвестиціях. Мета - активізувати економічну довгострокову діяльність». За його словами, «все залежатиме від стабільності в Україні, а також від реформ, які сприятимуть приходу інвестицій. Стабілізація вже настала, тепер ми очікуємо реформ».