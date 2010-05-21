США готові допомогти Україні в енергетичних питаннях

США заявляють про готовність надавати Україні консультативну і технічну допомогу у рамках існуючих механізмів енергетичного співробітництва, зокрема, українсько-американської групи з питань енергетичної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це сказав спеціальний посланник Державного департаменту США з енергетичних питань Євразії Ричард МОРНІНГСТАР під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Було наголошено на перспективності таких напрямів співпраці як скорочення енергоспоживання, можливість розробки нетрадиційних джерел енергоносіїв.

Співрозмовники обговорили актуальні питання стратегічного партнерства між двома державами, зокрема, заходи із практичної реалізації домовленостей президентів України та США, досягнутих у ході саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні 12 квітня.

Також було обговорено проблематику європейської та регіональної енергетичної безпеки.