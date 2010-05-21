У ГПУ веліли прокурорам «не збавляти темпів»

Заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА закликає прокурорів Київської області не збавляти темпів у викритті посадовців, які вимагають хабарі за вирішення земельних питань

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на розширеній колегії прокуратури регіону.

«Я хочу сказати прокурорам: темпів в цьому не збавляйте», - сказала Т.КОРНЯКОВА, зауваживши, що впродовж минулого року на Київщині було порушено 8 кримінальних справ стосовно посадових осіб, які отримали хабарі в особливо великих розмірах за сприяння у виділенні земельних ділянок.

Вона нагадала, що в разі, якщо судді виносять завідомо неправосудні рішення у справах, пов’язаних із земельними проблемами, прокурорам треба звертатися до Вищої ради юстиції, яка обов’язково вирішуватиме питання щодо притягнення таких суддів до відповідальності.