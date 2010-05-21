У розчинній каві Nestle можна знайти бите скло?

Штаб-квартира Nestle S.A. (Швейцарія) оголосила про добровільне відкликання з ринку розчинної кави Alta Rica, Alta Rica Decaff, Cap Colombie, Suraya і Espresso у 100-грамовій скляній банці у пластиковій обгортці, яка в основному реалізується в Європі.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на її офіційному сайті.

Таке рішення було ухвалене у зв`язку з підозрою на наявність в деяких з цих банок шматочків скла. Повідомляється, що компанія відкликає зазначений асортимент кави з ринків тих країн, де ці продукти продаються, і перш, ніж цей асортимент кави знову з`явиться на ринку, буде змінено формат пакування.

Nestle просить вибачення у своїх споживачів і клієнтів за незручності, заподіяні відкликанням кави з ринку.

Nestle в Україні відзначає, що на території України компанія не одержала жодних скарг від споживачів щодо цієї проблеми.

Довідка УНІАН. Nestle – світовий виробник продуктів харчування. Nestle належать 456 заводів в 84 країнах. Річний обсяг продажу Nestle у світі досяг в 2009 році 108 млрд. швейцарських фраків.

Продукція Nestle представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної і столової води, а також кормів для домашніх тварин. Окрім виробництва продуктів харчування, Nestle володіє акціями підприємств парфумерно-косметичної і фармацевтичної промисловості.

В Україні компанія просуває ТМ Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat, Nuts тощо.

У 1998 році Nestle S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві засноване ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці 2003 року Nestle S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році ТОВ «Нестле Україна» придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

Обсяг продажу Nestle в Україні в 2009 році становив 3,122 млрд. грн.