Ахметова визнали благодійником десятиліття

Бізнесмена, народного депутата України, засновника фондів «Розвиток України» і «Ефективне управління» Ріната АХМЕТОВА визнано благодійником десятиліття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», 20 травня вийшов перший номер рейтингу «ТОП-100. Лідери бізнесу України – 10 років розвитку». Один з перших розділів оцінює діяльність благодійників України. Вперше в історії української журналістики було проведено унікальне дослідження добродійності за 10-річний період.

Лідером рейтингу став Р.АХМЕТОВ. Друге і третє місця посіли Віктор ПІНЧУК і Олена ФРАНЧУК. Вадим НОВІНСЬКИЙ і Олександр ФЕЛЬДМАН одержали однакову кількість балів. Замикають рейтинг Петро ПОРОШЕНКО, Євген ЧЕРНЯК, Борис КОЛЕСНІКОВ і Катерина ЮЩЕНКО.

Рейтинг складено на підставі експертної оцінки. Окрім членів редакції «Української інвестиційної газети», експертами виступили президент АПН України Василь КРЕМІНЬ, директор Українського форуму благодійників Ганна ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ, генеральний директор національного заповідника «Софія Київська» Неля КУКОВАЛЬСЬКА, директор Інституту вищої освіти КНЕУ Лариса АНТОНЮК, заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Людмила ВОЛИНЕЦЬ.

Оцінювали внесок у розвиток суспільства, актуальність надання добродійної допомоги в рамках країни, піар-активність благодійника, уміння керувати своєю добродійністю і орієнтацію на результат, досягнення цілей порівняно із задекларованими, обсяг вкладених інвестицій і прозорість роботи.

Нагороджував переможців віце-прем`єр України Сергій ТІГІПКО.

Як відзначив директор фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, «для фонду це надзвичайно важлива подія: сьогодні ми одержали чіткий сигнал від суспільства – ми робимо правильні речі, рухаємося у потрібному напрямі, і наша діяльність сприяє якісним перетворенням. За минулі 10 років добродійність пройшла від зачаткової стадії до стандартів, близьких до світових. І такі дослідження допомагають обрати кожному з благодійників правильний шлях розвитку».

За словами головного редактора журналу «ТОП-100. Лідери бізнесу України» Ігоря ЛЯШЕНКА, «лідерство у бізнесі і високі стабільні доходи накладають на керівників і власників компаній певні суспільні зобов`язання. Тому, проводячи дослідження економіки і складаючи рейтинг, ми не могли залишити поза увагою оцінку добродійної діяльності».