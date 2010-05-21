Азаров: у Казахстані багато урану, але...

Україна поки що не розглядає можливості співпраці з Казахстаном у ядерній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після засідання глав урядів СНД у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на питання журналістів.

При цьому він відзначив, що в Казахстані, безперечно, є великі родовища, але для України сьогодні головне завдання розробляти свої родовища.

«Наше зараз завдання, перш за все, підняти свої родовища. Тобто задіювати, насамперед, наші можливості. Тому ми зараз поки що ведемо мову про співпрацю в частині освоєння наших родовищ та участі в цьому Росії як кредитора будівництва заводу або як ту сторону, яка, скажімо так, буде зацікавлена разом з нами брати участь у розробці нашої сировини», - сказав М.АЗАРОВ.