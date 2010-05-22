Договори оренди держшахт буде переглянуто

Міністерство вугільної промисловості має намір переглянути договори оренди цілісних майнових комплексів державних вуглевидобувних підприємств, укладених за колишнього керівництва міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

«Маємо намір, і цей процес вже триває», - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість перегляду міністерством умов відповідних договорів.

Зокрема, відзначив перший заступник міністра, відомство вивчає законність укладеного раніше договору оренди шахти "Білозерська" держпідприємства "Добропіллявугілля" і виведення її зі складу об`єднання.

"Щодо "Добропіллявугілля" переглядається питання виходу зі структури ДП шахти "Білозерська" і взаємовідносин з колишнім інвестором. Ставиться під сумнів доцільність (договору оренди – УНІАН) відповідно до законодавства", - сказав Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

За його словами, Мінвуглепром має намір також переглянути й решту аналогічних договорів оренди цілісних майнових комплексів інших державних шахт.

Як повідомляв УНІАН, у травні п.р. Антимонопольний комітет України дозволив товариству з додатковою відповідальністю "Шахта "Південнодонбаська № 3" орендувати цілісний майновий комплекс шахти "Південнодонбаська № 3" державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" (Донецька обл.).

У 2009 році АМК видавав дозволи на оренду ЦМК таких державних підприємств, як ВАТ "Шахтоуправління "Донбас" і "Добропіллявугілля" (Донецька обл.) однойменним орендним підприємствам.

Раніше Мінвуглепром України дозволив шахті "Білозерська", що входить до складу "Добропіллявугілля", підписати угоду про спільну діяльність з компанією ТОВ "Екойл". Документ між шахтою і товариством було підписано у листопаді 2008 року, в результаті шахта була виведена зі складу ДП.

Крім того, в 2009 році три держшахти ("Тернопільська", "Імені 1-го Травня", "Імені В.І.Чапаєва"), об`єднані Мінвуглепромом в окреме шахтоуправління "Імені Чапаєва", були перетворені на окреме орендне підприємство "для самостійної економічної діяльності за ініціативою трудового колективу шахтоуправління".