Укррічфлот планує запуск контейнерної лінії

АСК «Укррічфлот» цього року планує запуск контейнерної лінії між Дніпропетровським або Запорізьким річковими портами і портами Одеса, Іллічівськ чи Констанца (Румунія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив гендиректор компанії Валентин КАСАПЧУК.

«У наших планах – організація і запуск контейнерної лінії Одеса, Іллічівськ – Дніпропетровськ і Запоріжжя, або, як альтернатива, Констанца – Дніпропетровськ чи Запоріжжя. І такий, і такий варіант опрацьовується», - сказав він.

За його словами, компанія вже веде переговори з операторами контейнерних ліній. «Ми бачимо, що інтерес до цього напряму, цієї лінії є. Потрібно всі бажання зв`язати воєдино і, я думаю, що, можливо, навіть в цьому року вдасться запустити цю контейнерну лінію», - сказав він. За його словами, спочатку запуск планувався на червень ц.р., зараз це попередньо перенесено на липень.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими і річковими шляхами, їх переробки і зберігання, суднобудуванням, ремонтом суден. Має флот із близько 150 суден. До компанії входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський річкові порти, Запорізький, Херсонський суднобудівельно-судоремонтні заводи.

"Укррічфлот" виконує рейси в басейнах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, басейнах Середземного, Чорного, Азовського, Балтійського, Північного і Мармурового морів.

У 2009 р. компанія одержала 19,5 млн. грн. збитку, скоротивши його на 8% порівняно з 2008 р.