Кабмін дасть 50 млн. на об'їзну дороги навколо Сімферополя
На 2-у і 3-ю чергу знадобиться мільярд
Кабінет міністрів України наступного тижня виділить 50 мільйонів гривень на продовження будівництва об`їзної дороги навколо Сімферополя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ журналістам у Сімферополі.
«На тому тижні п`ятдесят мільйонів ми перерахуємо», - сказав він.
За словами керівника Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ, за нормального фінансування першу чергу дороги можна буде завершити цього року.
А.КЛЮЄВ заявив, що на будівництво другої й третьої черги буде потрібно до одного мільярда гривень.
«Ми з Мінфіном попрацюємо, щоб другу і третю чергу завершити. Може ми відпрацюємо під державну гарантію, виділимо кредитну лінію, щоб закрити повністю цю проблему. Дорога будується з 74 року, дуже довго», - сказав А.КЛЮЄВ.
Після будівництва об`їзної дороги транзитний транспорт зможе йти на Севастополь і селище Миколаївка, оминаючи Сімферополь, що дозволить розвантажити місто.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.КЛЮЄВ перебуває з робочою поїздкою в Криму, де візьме участь в нараді з розвитку економіки півострова (промисловість, транспорт, зв`язок, енергетика тощо).
Крім того, в рамках поїздки А.КЛЮЄВ ознайомиться з будівництвом об`їзної дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирне-Дубки і візьме участь в презентації проекту з будівництва приміського залізничного вузла в Сімферополі.