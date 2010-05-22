Кабмін дасть 50 млн. на об'їзну дороги навколо Сімферополя

Кабінет міністрів України наступного тижня виділить 50 мільйонів гривень на продовження будівництва об`їзної дороги навколо Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ журналістам у Сімферополі.

«На тому тижні п`ятдесят мільйонів ми перерахуємо», - сказав він.

За словами керівника Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ, за нормального фінансування першу чергу дороги можна буде завершити цього року.

А.КЛЮЄВ заявив, що на будівництво другої й третьої черги буде потрібно до одного мільярда гривень.

«Ми з Мінфіном попрацюємо, щоб другу і третю чергу завершити. Може ми відпрацюємо під державну гарантію, виділимо кредитну лінію, щоб закрити повністю цю проблему. Дорога будується з 74 року, дуже довго», - сказав А.КЛЮЄВ.

Після будівництва об`їзної дороги транзитний транспорт зможе йти на Севастополь і селище Миколаївка, оминаючи Сімферополь, що дозволить розвантажити місто.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.КЛЮЄВ перебуває з робочою поїздкою в Криму, де візьме участь в нараді з розвитку економіки півострова (промисловість, транспорт, зв`язок, енергетика тощо).

Крім того, в рамках поїздки А.КЛЮЄВ ознайомиться з будівництвом об`їзної дороги Сімферополь-Євпаторія-Мирне-Дубки і візьме участь в презентації проекту з будівництва приміського залізничного вузла в Сімферополі.