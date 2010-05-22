Від студента вимагали 8 тис. грн. хабара

У Дніпропетровській області викрито працівника кафедри одного з вишів, який вимагав та отримав 8 тис. грн. хабара від студента за проходження навчання на кафедрі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.