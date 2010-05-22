На Тарасовій горі відбуваються урочистості

Сьогодні у Каневі Черкаської області відбуваються урочисті заходи з нагоди 149-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, урочистості розпочалися з молебня і запалення свічок в Успенському соборі Канева. Після цього відбулася піша хода від Успенського собору до Тарасової гори. Урочистості продовжилися на Тарасовій горі, де пройде нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».

В урочистостях беруть участь керівництво Черкаської області, громадськість.

Також у Каневі, у Музеї народно-декоративного мистецтва відкрилася виставка живописних і ткацьких робіт «Свою Україну любіть, або Шляхами його долі», присвячена Т.Шевченку, місцям і країнам, в яких йому довелося побувати.

Роботи належать Львівському музею ім. Т.Шевченка і написані львівськими художниками під впливом від участі в експедиціях шляхами Т.Шевченка – в Україні, у Вільнюсі (Литва), Санкт-Петербурзі (Росія), ц Казахстані та Білорусі.

Крім того, у цьому ж музеї відкрилась виставка конвертів і поштових марок на шевченківську тематику з усього світу. Загалом представлено близько 350 екземплярів. Цю колекцію привіз до Канева також Львівський музей ім. Т.Шевченка.