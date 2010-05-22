В Україні очікуються грозові дощі

Завтра вночі у південній частині України, у східних областях та в районі Карпат очікується невеликий дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Вдень в Україні короткочасні грозові дощі, в окремих районах шквали вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, у Карпатах вночі та вдень 4-9° тепла.

У Київській області у неділю вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.