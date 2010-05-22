21 травня у Миколаївській області потяг на смерть збив півторарічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Миколаївській області, трагедія сталась під час проходження пасажирського потяга «Миколаїв-Нікополь» через залізничну станцію «Зрощувальна». Дитина, жителька села Червоний промінь Снігурівського району, каталася на велосипеді поблизу залізничної колії. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

За даним фактом ведеться слідство лінійним відділом міліції Одеської залізниці.