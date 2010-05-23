Литвин про мізерний борг, МВФ і приховані заощадження громадян

Сума зовнішнього боргу України незначна порівняно з критично можливим обсягом запозичень, вважає голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Харкові, відповідаючи на запитання про обсяг нового траншу від Міжнародного валютного фонду та загальну зовнішню заборгованість України перед МВФ.

За словами В.ЛИТВИНА, сума боргу України перед МВФ становить більше 10 млрд. доларів, а новий транш передбачається в сумі близько 19 млрд. доларів.

«Я маю сказати, що зовнішній борг України мізерний у порівнянні з критичним, тобто тим, більше якого не можна підніматися», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він підкреслив, що у вирішенні економічних проблем держави ключову роль можуть зіграти власні заощадження громадян, які варто, на думку В.ЛИТВИНА, повернути до банків.

«Якщо не задіяти внутрішні можливості людей, то ніякі кредити нам не допоможуть. Люди мають заощадження, вони не довіряють банкам, і ці гроші у них не працюють», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, повернення довіри громадян України до банківської системи дасть можливість відновити економічну стабільність в країні.