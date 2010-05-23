Льотчики ВМС України їдуть вчитися до США

Група морських льотчиків Військово-морських сил України з 23 по 29 травня в американському місті Пенсакола (штат Флорида) вивчатиме питання виживання на воді авіаційних підрозділів, зокрема, досвід ВМС США в організації пошуково-рятувальних операцій під час вимушеного приводнення літальних апаратів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, візит делегації морських льотчиків до США відбувається відповідно до Переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на травень-червень поточного року.

Групу очолює заступник начальника морської авіації командування ВМС України полковник Андрій ОРЛОВ.