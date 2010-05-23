Азаров переселив агентство з підготовки Євро-2012

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу має переїхати у будинок 2, що по вулиці Мечникова у Києві. Відповідну постанову № 355 від 19 травня 2010 р. за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднено на офіційному сайті КМУ. Документ скасовує попереднє (теж підписане Азаровим) рішення № 298 від 7 квітня 2010 р., згідно з яким агентство з підготовки до Євро-2012 мало “оселитися” на двох поверхах будинку №73 по вулиці Артема.

Цікаво, що за новою адресою “прописки” нацагентства з Євро-2012 наразі розташований свіжовідкритий 35-поверховий бізнес-центр “Парус”, мінімальна вартість аренди в якому, судячи з повідомлень ЗМІ, становить $50 за квадратний метр, тоді як приміщення за адресою Артема, 73 ще в липні 2009 року тодішній прем’єр Юлія Тимошенко передала господарсько-фінансовому департаменту секретаріату Кабінету Міністрів для розміщення там центральних органів виконавчої влади.