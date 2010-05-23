Синоптики обіцяють дощі, грози та град

Завтра, 24 травня, в Україні утримається мінлива хмарність, пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі дощі будуть місцями, а вдень короткочасні грозові дощі очікуються повсюди, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 17-22°, на півдні до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області вночі місцями, а вдень повсюди короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі по області 7-12°, вдень 17-22°, по Києву - вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Сьогодні, 23 травня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-20°, в районі Ялти, Алушти та Феодосії 14-15°, в Дніпрі біля Києва 19°.