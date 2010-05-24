У Львові пройде Міжнародна біблійна конференція

У Львові 25-26 травня відбудеться Міжнародна біблійна конференція за участю президента Папської ради у справах культури, архієпископа Джанфранко РАВАЗІ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, в рамках конференції українські біблісти ознайомлять учасників з тлумаченням Святого Письма в літургійно-культурному контексті Церкви в Україні, розкажуть про його місце в українській культурі, зокрема, літературі, сакральному мистецтві, українській літургійній духовності, а також про його значення у вихованні християнської спільноти.

Під час конференції відбуватимуться релігійні дискусії про Святе Письмо. В Українському католицькому університеті відбудеться презентація українського перекладу книжки «Коментар Пісні пісень» архієпископа Джанфранко РАВАЗІ. Він також зустрінеться зі студентською молоддю у Львівському національному університеті ім. І.Франка.