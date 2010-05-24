Послаблення євро може принести серйозні проблеми Україні

Якщо послаблення євро триватиме, то це може неминуче негативно позначитися на експортно орієнтованих галузях української економіки.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в неділю.

"Я вимушений говорити про те, що і для України це може бути достатньо серйозним випробуванням. Якщо зменшиться економічне зростання зони євро, це безумовно вплине на ціни на метал. А це для нас надзвичайно погано. Це відразу може призвести до ланцюгової реакції по інших галузях, і не тільки по металу ми можемо одержати зниження попиту", - заявив С.ТІГІПКО.

Водночас він зазначив, що уряд вживатиме заходів, аби жителі України не відчули негативного впливу від послаблення європейської валюти.

"Завдання уряду, щоб українці цього не відчули", - підкреслив С.ТІГІПКО.