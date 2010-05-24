У Львові відзначають День Героїв

Сьогодні у Львові проходять урочисті заходи з нагоди Дня Героїв.

Як передає кореспондент УНІАН, у селі Білогорща поблизу Львова, на площі біля пам‘ятника головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу за участю представників Львівського крайового Братства ОУН-УПА та Спілки політв‘язнів України відбулося урочисте віче.

Керівництво міста та області поклало квіти до меморіалу січовим стрільцям на Янівському кладовищі та до меморіалу загиблим воїнам Української галицької армії на Личаківському цвинтарі.

Сьогодні у центрі Львіва біля пам‘ятника Тарасу Шевченку також відбудеться урочисте віче за участі голови Львівської ОДА Володимира ГОРБАЛЯ, голови Львівської облради Мирослава СЕНИКА, міського голови Львова Андрія САДОВОГО, керівників громадських організацій, а також ветеранів визвольних змагань та членів молодіжних організацій Львівщини, представників Центру Національного відродження імені Степана Бандери і козацьких об’єднань.

До Свята пам’яті борців за волю України у Львівській міській раді відбулося урочисте засідання, на якому ветерани національно-визвольних змагань були нагороджені пам’ятними медалями.

Довідка УНІАН. Свято Героїв було започатковане Організацією українських націоналістів у пам`ять про борців за Україну: засновника та провідника ОУН, полковника Євгена Коновальця, ідеолога державної самостійності України Миколи Міхновського та керівника української національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр. Симона Петлюри, які загинули в травні.