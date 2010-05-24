Погода на завтра

Завтра у більшості регіонів України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 25 травня буде мінлива хмарність. На більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град, в західних областях місцями сильні дощі. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, при грозах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, на півдні до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У столиці мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 18-21°, в районі Ялти, Алушти та Феодосії 13-15°, в Дніпрі біля Києва 20°.