Під час аматорської відеозйомки застрелили пенсіонера

В одному з сіл Снятинського району на Івано-Франківщині під час проведення аматорських відеозйомок сюжету про війну смертельне поранення отримав 78-річний чоловік.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, потерпілий брав участь у відтворенні бою між двома групами осіб, одна з яких виконувала роль червоноармійців, інша – німецьких вояків. Встановлено, що ініціатором проведення відеозйомки сюжету був учитель місцевої школи.

В.ГУЛЬТАЙЧУК зауважив, що для правдоподібності сюжету учасники реконструкції бою мали в руках дерев’яні макети стрілецької зброї.

«На жаль, в одного зі старшокласників зброя виявилася не тільки справжньою, але й зарядженою, – сказав В.ГУЛЬТАЙЧУК. - Пролунав постріл, від якого вогнепальне поранення отримала літня людина. У лікарні чоловік помер».

За фактом вбивства через необережність порушено кримінальну справу.

Крім того, до кримінальної відповідальності притягується 44-річний власник малокаліберної гвинтівки, який передав зброю старшокласнику, не переконавшись, що вона заряджена.