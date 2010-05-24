На Харківщині мер погорів на хабарі

У ході проведення оперативних заходів працівники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Головного управління МВС України в Харківській області за вимагання хабара затримали мера одного з міст області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

Чоловік 1959 року народження, державний службовець IV категорії 7 рангу, вимагав від мешканця Харківської області хабар у розмірі 20 тис. грн. за оформлення документів на право власності на земельну ділянку в Барвінківському районі.

Працівники міліції затримали мера під час отримання 16 тис. грн. – першої частини обумовленої суми.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Підозрюваного затримано в порядку ст. 115 КПК України. Зібрані матеріали передано до прокуратури Харківської області.