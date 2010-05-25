Колесніков нагряне у Львів

05:36, 25 травня 2010
Суспільство
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Віце-прем’єр проінспектує об’єкти до Євро-2012

25 травня, на Львівщині з робочим візитом побуває віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, віце-прем’єр ознайомиться з ходом проведення реконструкції Держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» і з будівництвом стадіону до Євро-2012.

Також запланований брифінг Б.КОЛЕСНІКОВА за підсумками робочої поїздки.

 

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