Колесніков нагряне у Львів

Віце-прем’єр проінспектує об’єкти до Євро-2012

25 травня, на Львівщині з робочим візитом побуває віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, віце-прем’єр ознайомиться з ходом проведення реконструкції Держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» і з будівництвом стадіону до Євро-2012. Також запланований брифінг Б.КОЛЕСНІКОВА за підсумками робочої поїздки.

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