На Львівщині зять застрелив тещу
11:55, 25 травня 2010Суспільство
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Кажуть, через необережність
У Перемишлянському районі Львівської області 32-річний чоловік із власної необережності застрелив свою тещу.
Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, трагедія сталася 24 травня близько 16.00 на подвір‘ї одного з приватних будинків у селі Лани. Чоловік скоїв постріл із пневматичної рушниці, яким у шию смертельно травмував 58-річну тещу. Жінка померла по дорозі до лікарні.
З місця події правоохоронці вилучили пневматичну рушницю іноземного виробництва.
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