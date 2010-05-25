На Львівщині зять застрелив тещу

У Перемишлянському районі Львівської області 32-річний чоловік із власної необережності застрелив свою тещу.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, трагедія сталася 24 травня близько 16.00 на подвір‘ї одного з приватних будинків у селі Лани. Чоловік скоїв постріл із пневматичної рушниці, яким у шию смертельно травмував 58-річну тещу. Жінка померла по дорозі до лікарні.

З місця події правоохоронці вилучили пневматичну рушницю іноземного виробництва.